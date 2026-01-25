Рейтинг@Mail.ru
Конфликт с участием туристов из России в Египте закончился примирением
16:28 25.01.2026 (обновлено: 17:14 25.01.2026)
Конфликт с участием туристов из России в Египте закончился примирением
Конфликт между британскими туристами и семьей из России в египетском Шарм-эш-Шейхе закончился примирением, сообщили РИА Новости в администрации отеля Sunrise...
Конфликт с участием туристов из России в Египте закончился примирением

Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эш-Шейхе
Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 25 янв — РИА Новости. Конфликт между британскими туристами и семьей из России в египетском Шарм-эш-Шейхе закончился примирением, сообщили РИА Новости в администрации отеля Sunrise Arabian Beach Resort.
По данным из соцсетей, перепалка произошла из-за лежаков у бассейна. В адрес россиян прозвучали оскорбления, после чего глава семьи, пытавшийся защитить дочь, подвергся нападению.
"Один из постояльцев прошел медицинский осмотр по собственному желанию, серьезных травм зафиксировано не было. Инцидент задокументирован, и между сторонами достигнуто дружественное соглашение, <...> при этом все подтвердили отсутствие претензий к отелю и отказ от юридических действий", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, это был незначительный конфликт, в который быстро вмешалась администрация гостиницы. Спор урегулировали в течение нескольких минут при участии службы безопасности.
Уточняется, что гости сами попросили вызвать туристическую полицию. В итоге часть из них "ради общей безопасности" решила уехать.
Великобритания Россия Шарм-эль-Шейх В мире Египет
 
 
