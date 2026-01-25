Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото

Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эш-Шейхе

Конфликт с участием туристов из России в Египте закончился примирением

КАИР, 25 янв — РИА Новости. Конфликт между британскими туристами и семьей из России в египетском Шарм-эш-Шейхе закончился примирением, сообщили РИА Новости в администрации отеля Sunrise Arabian Beach Resort.

По данным из соцсетей, перепалка произошла из-за лежаков у бассейна. В адрес россиян прозвучали оскорбления, после чего глава семьи, пытавшийся защитить дочь, подвергся нападению.

"Один из постояльцев прошел медицинский осмотр по собственному желанию, серьезных травм зафиксировано не было. Инцидент задокументирован, и между сторонами достигнуто дружественное соглашение, <...> при этом все подтвердили отсутствие претензий к отелю и отказ от юридических действий", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это был незначительный конфликт, в который быстро вмешалась администрация гостиницы. Спор урегулировали в течение нескольких минут при участии службы безопасности.