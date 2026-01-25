Американец передал в Музей Победы артефакты времен Второй мировой войны

Сын ветерана Второй мировой из США передал в Музей Победы трофей, добытый его отцом на Западном фронте

Сын ветерана Второй мировой из США передал в Музей Победы трофей, добытый его отцом на Западном фронте

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американец Рэймонд Момут передал в Музей Победы реликвии своего отца Джозефа Момута, участвовавшего во Второй мировой войне, в дар на вечное хранение, сообщили в пресс-службе музея в воскресенье.

"Двадцать первого января в Музей Победы в дар на вечное хранение были переданы реликвии участника Второй мировой войны из США Джозефа Момута. Трофеи фронтовика союзных войск сохранил его сын Рэймонд Момут", - говорится в сообщении.

По словам Момута, которые приводятся в сообщении, его отец не был профессиональным солдатом, и когда он ушел на войну, ему было 22 года.

"Он служил в 1950-й дивизии третьей армии союзных войск. Они высаживались, как все мы знаем, в Нормандии . Войска прошли по Франции до Марселя , а затем начали продвигаться на восток, в сторону города Франкфурт-на Майне", – рассказал Момут.

Он также сообщил, что в ходе боев под Франкфуртом-на Майне подразделение, в котором служил его отец, наткнулось на немецкий концентрационный лагерь, где большинством узников были русские и польские женщины, а также дети.

"Я хочу передать в дар Музею Победы этот флаг, который мой отец снял с главных ворот концлагеря. Этот флаг по своей сути относится к военно-морским силам нацистской Германии , почему именно этот флаг, потому что в этом лагере проводилось много медицинских экспериментов над заключенными, и в них участвовала большая группировка именно военных медиков Кригсмарине", - пояснил Момут.

Он подчеркнул, что офицеры и солдаты СС попытались помешать его отцу, когда тот снимал этот флаг.

"Завязался бой, но мой отец победил", - отметил Момут.

В пресс-службе добавили, что Момут подарил музею еще один флаг, который его отец захватил в бою у одного из офицеров нацистских войск.

"Когда советские войска и союзные победили нацизм, отец вернулся домой в США в штат Коннектикут и привез все это", – приводятся слова Момута в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Момут гордится своим отцом, который много рассказывал ему о событиях Второй мировой войны: о взаимодействии бойцов, о выручке, о героизме.

"В настоящее время в США и других странах пытаются переписать историю, историю борьбы с нацизмом, историю Второй мировой войны. И очень негативное к этому отношение на Западе сейчас, поэтому я решил передать эти артефакты в самый главный Музей Победы в России", - сказал Момут.

Как отметили в пресс-службе, Момут убежден, что никто не должен забывать о том, что случилось, обо всех преступлениях и зверствах, которые творили нацисты.