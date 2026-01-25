Американец передал в Музей Победы артефакты времен Второй мировой войны

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американец Рэймонд Момут передал в Музей Победы реликвии своего отца Джозефа Момута, участвовавшего во Второй мировой войне, в дар на вечное хранение, сообщили в пресс-службе музея в воскресенье.
"Двадцать первого января в Музей Победы в дар на вечное хранение были переданы реликвии участника Второй мировой войны из США Джозефа Момута. Трофеи фронтовика союзных войск сохранил его сын Рэймонд Момут", - говорится в сообщении.
По словам Момута, которые приводятся в сообщении, его отец не был профессиональным солдатом, и когда он ушел на войну, ему было 22 года.
Он также сообщил, что в ходе боев под Франкфуртом-на Майне подразделение, в котором служил его отец, наткнулось на немецкий концентрационный лагерь, где большинством узников были русские и польские женщины, а также дети.
"Я хочу передать в дар Музею Победы этот флаг, который мой отец снял с главных ворот концлагеря. Этот флаг по своей сути относится к военно-морским силам нацистской Германии, почему именно этот флаг, потому что в этом лагере проводилось много медицинских экспериментов над заключенными, и в них участвовала большая группировка именно военных медиков Кригсмарине", - пояснил Момут.
Он подчеркнул, что офицеры и солдаты СС попытались помешать его отцу, когда тот снимал этот флаг.
"Завязался бой, но мой отец победил", - отметил Момут.
В пресс-службе добавили, что Момут подарил музею еще один флаг, который его отец захватил в бою у одного из офицеров нацистских войск.
"Когда советские войска и союзные победили нацизм, отец вернулся домой в США в штат Коннектикут и привез все это", – приводятся слова Момута в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Момут гордится своим отцом, который много рассказывал ему о событиях Второй мировой войны: о взаимодействии бойцов, о выручке, о героизме.
"В настоящее время в США и других странах пытаются переписать историю, историю борьбы с нацизмом, историю Второй мировой войны. И очень негативное к этому отношение на Западе сейчас, поэтому я решил передать эти артефакты в самый главный Музей Победы в России", - сказал Момут.
Как отметили в пресс-службе, Момут убежден, что никто не должен забывать о том, что случилось, обо всех преступлениях и зверствах, которые творили нацисты.
"Это очень важно. И мы не должны забывать наши основные ценности, ценности семьи, ценности культуры. Мы должны это помнить и передавать другим поколениям", - заключил Момут.
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода
20 января, 23:29