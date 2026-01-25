Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Россия модернизировала свои силы ядерного сдерживания вследствие действий США, на сегодняшний день они являются самыми современными в мире, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Американская экономика ослаблена. Стратегическое превосходство на стороне России. Соединенные Штаты вынуждены тратить триллионы долларов, которых у нас нет, на модернизацию своих стратегических возможностей", - подчеркнул он.