Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070132370.html
Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил
Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил - РИА Новости, 25.01.2026
Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил
Россия модернизировала свои силы ядерного сдерживания вследствие действий США, на сегодняшний день они являются самыми современными в мире, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:31:00+03:00
2026-01-25T05:31:00+03:00
в мире
россия
сша
скотт риттер
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577820_2:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_0f8aa4c7ceffdd909784d5769704742f.jpg
https://ria.ru/20251224/prezident-2064416030.html
https://ria.ru/20260124/mosch-2070022699.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577820_241:0:1670:1072_1920x0_80_0_0_b80898ca6f42466aabc45099433a9431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил

Экс-разведчик Риттер: Россия превзошла США в стратегических вооружениях

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Россия модернизировала свои силы ядерного сдерживания вследствие действий США, на сегодняшний день они являются самыми современными в мире, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Из-за действий США Россия модернизировала свои стратегические ядерные силы. На сегодняшний день российские силы ядерного сдерживания самые современные, самые опасные в мире. У России есть чрезвычайно разрушительное оружие с высокой живучестью, которое может побороть любую систему противоракетной обороны, которой США обладают или планируют обзавестись. Так что, говоря о балансе стратегических сил, сейчас Россия впервые за долгое время пользуется стратегическим преимуществом", - полагает он.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Наше секретное оружие": президент России рассказал правду о 3I/ATLAS
24 декабря 2025, 17:28
Как отметил бывший разведчик, американский арсенал стратегических вооружений, напротив, значительно устарел, а на производство новых ракет необходимо серьезное финансирование. При этом Риттер указал, что настоящим прорывом стало и появление в российском арсенале ракеты "Орешник".
"Американская экономика ослаблена. Стратегическое превосходство на стороне России. Соединенные Штаты вынуждены тратить триллионы долларов, которых у нас нет, на модернизацию своих стратегических возможностей", - подчеркнул он.
Двадцать первого ноября 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Как заявлял президент РФ Владимир Путин, испытания "Орешника" были проведены в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пентагон заявил о значительной военной и промышленной мощи России
Вчера, 04:25
 
В миреРоссияСШАСкотт РиттерВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала