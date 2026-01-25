Рейтинг@Mail.ru
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой - РИА Новости, 25.01.2026
08:00 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
Сюжет, в котором венгр спасает русско-сербскую дружбу, достоин Гашека, но происходит в наши дни. К нему сводится сделка, по которой венгерская компания MOL... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T08:00:00+03:00
2026-01-25T08:00:00+03:00
россия
сербия
сша
александр вучич
виктор орбан
нато
нефтяная индустрия сербии
газпром
россия
сербия
сша
2026
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
россия, сербия, сша, александр вучич, виктор орбан, нато, нефтяная индустрия сербии, газпром, дональд трамп
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Сюжет, в котором венгр спасает русско-сербскую дружбу, достоин Гашека, но происходит в наши дни. К нему сводится сделка, по которой венгерская компания MOL выкупает у российского "Газпрома" контрольный пакет акций сербской нефтегазовой компании НИС.
Юридически обязывающее соглашение, предваряющее сделку, было подписано на этой неделе. Если в марте, как планируется, процесс смены собственника будет оформлен окончательно, президент Сербии Александр Вучич облегченно вдохнет: опять пронесло.
Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS
20 января, 16:05
Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS
20 января, 16:05
НИС значит "Нефтяная индустрия Сербии" ("Нафтна индустрија Србије"). Громкое название соответствует содержанию: это балканская энергетическая империя, бриллиант в короне которой — нефтеперерабатывающий комплекс в Панчево. Создавалась компания при власти коммунистов, после развала Югославии некоторое время оставалась в собственности сербских властей, а в 2008 году при прозападном президенте Борисе Тадиче "Газпром" выкупил 51 процент акций. Понимающие поздравляли с покупкой: речь шла о государственнообразующем предприятии, главном налогоплательщике республики. Такое добро абы кому не доверишь. Сербы русским доверили. Сербское государство осталось вторым по значимости акционером НИС.
В начале 2025 года президент США Джо Байден, в склеп истории сходя, ввел против НИС блокирующие санкции под предлогом российского участия в ней. Он не сделал этого раньше, поскольку запрет на сотрудничество со столь значимой компанией грозил парализовать сербскую экономику и ввергнуть республику в энергетический коллапс. Ссориться с Белградом настолько сильно Вашингтон не планировал и уговаривал сербов выгнать русских "по-хорошему". Но накануне отставки проблемы балканских индейцев американского шерифа уже не волновали. Он хотел на прощание уязвить Россию, а все последствия оставлял в приданое приходящей администрации Дональда Трампа: пусть, мол, она с сербами разбирается, если ей надо. Она разобралась.
На протяжении года Трамп неоднократно переносил сроки вступления в силу санкций против НИС. Не стоит считать, будто он глубоко погружен в проблемы сербского народа. Это сербы в лепешку разбивались, чтобы в Белом доме поняли, насколько критичен для них вопрос санкций. Вучич лично выступал с апокалиптическими прогнозами в духе "дров осталось на неделю", одновременно давя на жалость и Вашингтону, и Москве.
Американцы подталкивали Белград к национализации НИС — насильственному вычеркиванию "Газпрома" из числа собственников. Это грозило стать фатальным для российско-сербских отношений, поскольку в Москве ни отдавать этот актив, ни продавать по заведомо заниженной цене не хотели. А у сербского правительства попросту не было таких денег, чтоб выкупить российскую долю в НИС.
Тут-то на выручку и пришли венгры, премьер-министр которых Виктор Орбан может похвастаться хорошими отношениями с президентами всех трех стран: России, Сербии и США. Венграм НИС тоже была не по средствам, но к проекту привлекли ОАЭ (в первую очередь государственную компанию ADNOC), после чего вопрос был решен на самом высоком уровне. Венгерские власти впервые упомянули о возможности выкупа российской доли в НИС в тот же ноябрьский день, когда Владимир Путин принимал в Кремле Орбана. А Вучич в те минуты, вероятно, молился, чтоб сделка состоялась.
Теперь многие могут быть довольны — и прежде всего, конечно, венгры. Орбан не впервые выручает Сербию, но на сей раз ему особенно выгодно ее выручить: Венгрия получает ценный актив, воспользовавшись тем, что Трамп сделал для Будапешта исключение и пообещал не препятствовать его взаимодействию с Россией по энергетике. Рациональная и прозорливая внешняя политика Орбана должна была получить от истории какое-то поощрение — и вот, получила.
Довольна должна быть Сербия, которая из-за НИС ходила по острию ножа. Там не хотели портить отношений с Россией, но превратить в токсичный актив предприятие, которое обеспечивает топливом половину республики, — это непосильная жертва. В начале декабря Вучич выступил с очередным драматическим прогнозом о том, что республика обеспечена топливом только до конца января, поэтому в середине января Сербия будет вынуждена ввести в НИС собственную администрацию, а затем предложить России "максимально возможную цену".
Трамп тоже может быть доволен собой: не он начал эту войну, но он дал ей завершиться в его любимой форме — в виде сделки, при которой каждый что-нибудь выиграет. Президент США мог довести ситуацию до крайностей, но подождал, пока для НИС был найден покупатель, и отказался от программы-максимум, по которой вся эта ситуация должна отравить отношения Москвы и Белграда.
Но себя мы обманывать не будем: добрый дядя Сэм — персонаж вымышленный. Реальный американец не добр. Несмотря на то что США приостановили действие части санкций, чтоб сделка была возможной, работу завода в Панчево они продолжили блокировать, то есть разговор с сербами был предельно жестким. А то, что Вучичу все эти месяцы удавалось выкручиваться, стоило ему унижений национального масштаба.
Например, сербские власти уступили сыну Трампа под строительство отеля комплекс разрушенных зданий бывшего Генштаба в Белграде, который многие в республике хотят сохранить как памятник агрессии НАТО.
Известно, как ведет дела Трамп, поэтому задабривание его семьи было актом понятным, оставаясь при этом отвратительным, как и все, что предшествовало сделке. А там ведь полный набор шаблонов бандитского капитализма: шантаж, рэкет, рейдерский захват.
Сделки с американским участием всегда имеют тошнотворный привкус — устойчивый, как курс их власти. Неважно, кто в Белом доме — Байден, Трамп или Камала Харрис, — США все равно движутся в том направлении, которое взяли десятилетия назад: на оттеснение России, во-первых, от европейской энергетики, во-вторых — от Балкан как региона. Иногда корректируются методы, никогда — сама цель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США продлили лицензию на деятельность сербской NIS до 20 февраля
23 января, 19:39
 
РоссияСербияСШААлександр ВучичВиктор ОрбанНАТОНефтяная индустрия СербииГазпромДональд ТрампВ миреАналитика
 
 
