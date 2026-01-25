Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов).

Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности.