08:22 25.01.2026
Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС
Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС
Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным для беременных по ОМС

Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов).
Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности.
НИПТ назначают беременным женщинам из группы среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра. При выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.
