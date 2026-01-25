Рейтинг@Mail.ru
16:57 25.01.2026
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"

В больницах и салонах связи можно будет предъявлять паспорт через "Госуслуги"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте".
Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях.
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция
15 мая 2025, 19:09
 
Россия, Владимир Путин, Технологии
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
