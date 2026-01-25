Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте".

Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях.