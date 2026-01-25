https://ria.ru/20260125/rossijane-2070190912.html
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт" - РИА Новости, 25.01.2026
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"
25.01.2026
россия
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"
В больницах и салонах связи можно будет предъявлять паспорт через "Госуслуги"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина
о "цифровом паспорте".
Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях.
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.