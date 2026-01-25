Россия вошла в пятерку импортеров китайской косметики

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Поставки косметики из Китая в Россию по итогам прошлого года выросли на треть до рекордных значений, что позволило ей занять пятое место среди импортеров этих товаров из Поднебесной, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.

Суммарный экспорт в РФ декоративной и уходовой косметики из КНР в 2025 году вырос на 36,7% и составил 155,2 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран.

Среди основных покупателей косметики у Китая Россия расположилась на пятом месте, поднявшись на него с восьмой строчки годом ранее. Также в пятерке расположились США с закупками на 942,5 миллиона долларов, Великобритания (на 305,3 миллиона), Индонезия (на 291,5 миллиона) и Нидерланды (на 159,4 миллиона долларов).

Больше всего россияне закупили уходовой косметики - на 86,1 миллиона долларов. Также спросом пользовались средства для макияжа губ, их было поставлено на 26,4 миллиона долларов, и глаз (на 25,8 миллиона), пудры (на 14,2 миллиона) и средства для маникюра и педикюра (на 2,7 миллиона долларов).