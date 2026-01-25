https://ria.ru/20260125/rossija-2070138283.html
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне, заявили в МИД
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне, заявили в МИД - РИА Новости, 25.01.2026
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне, заявили в МИД
Москва и Минск из-за внешних угроз безопасности Союзного государства вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны, заявил в... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T07:12:00+03:00
2026-01-25T07:12:00+03:00
2026-01-25T07:12:00+03:00
безопасность
россия
москва
минск
алексей полищук
снг
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010704802_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec08830330c024332cf017affac18eac.jpg
https://ria.ru/20260125/belorussiya-2070137910.html
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010704802_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_08e2d088610586be72e74e501a47279d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, минск, алексей полищук, снг, белоруссия
Безопасность, Россия, Москва, Минск, Алексей Полищук, СНГ, Белоруссия
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне, заявили в МИД
РИА Новости: Россия и Белоруссия обсуждают совместные оборонные проекты