В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури
15:36 25.01.2026
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури - РИА Новости, 25.01.2026
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури
Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 500 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
2026
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури

Число домов, обесточенных в США из-за снежной бури, превысило 500 тысяч

Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
© AP Photo / Craig Ruttle
Последствия снегопада в США. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 500 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 523 067: больше всего пришлось на штаты Теннесси (128 918), Техас (126 319), Миссисипи (114 955) и Луизиана (85 352).
В воскресенье на сайте были зафиксированы данные об отключении электричества в более чем 403 тысячах домов в США.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
