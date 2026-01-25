https://ria.ru/20260125/ria-2070183784.html
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури
Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 500 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
