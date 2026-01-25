Российские банки к сентябрю завершат переход на единый QR-код

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские банки с сентября 2026 года должны будут полностью перейти на единое решение при любых переводах посредством QR-кода, следует из федерального закона.

Кредитные организации должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом на базе решения Национальной системы платежных карт до 1 сентября 2026 года.

Он позволит и покупателям, и продавцам существенно упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы, когда QR-кодов на кассе много. По универсальному QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты: к Системе быстрых платежей, сервисам банков или рассрочки, а в будущем — к цифровым рублям.