Российские банки к сентябрю завершат переход на единый QR-код
Российские банки к сентябрю завершат переход на единый QR-код
Российские банки с сентября 2026 года должны будут полностью перейти на единое решение при любых переводах посредством QR-кода, следует из федерального закона. РИА Новости, 25.01.2026
Российские банки к сентябрю завершат переход на единый QR-код

Российские банки перейдут на единый QR-код с сентября

Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские банки с сентября 2026 года должны будут полностью перейти на единое решение при любых переводах посредством QR-кода, следует из федерального закона.
Кредитные организации должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом на базе решения Национальной системы платежных карт до 1 сентября 2026 года.
Он позволит и покупателям, и продавцам существенно упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы, когда QR-кодов на кассе много. По универсальному QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты: к Системе быстрых платежей, сервисам банков или рассрочки, а в будущем — к цифровым рублям.
Сейчас уже процесс перехода идет. Как говорили ранее РИА Новости в НСПК, на декабрь технологию универсального QR-кода уже могли использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России.
Клиент выбирает способ оплаты - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Один ключ ко всему: универсальный QR-код снимает барьеры
10 июля 2025, 14:08
 
