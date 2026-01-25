https://ria.ru/20260125/pvo-2070222508.html
ПВО уничтожила 13 украинских БПЛА над регионами России
Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России,... РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
брянская область
россия
ростовская область
брянская область
