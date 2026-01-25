ПВО сбила четыре беспилотника над Курской областью

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 12.00 мск до 20.00 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.

"Двадцать пятого января текущего года в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.