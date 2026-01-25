https://ria.ru/20260125/pvo-2070213057.html
ПВО сбила четыре беспилотника над Курской областью
ПВО сбила четыре беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 25.01.2026
ПВО сбила четыре беспилотника над Курской областью
Средства ПВО в период с 12.00 мск до 20.00 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области,... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T20:52:00+03:00
2026-01-25T20:52:00+03:00
2026-01-25T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a1d0ab107b0ef44bc15d42be103a124.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1691ca468562082a43a68310a5e39be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре беспилотника над Курской областью
Над Курской областью ПВО сбила 4 дрона ВСУ за 8 часов