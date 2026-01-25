https://ria.ru/20260125/pvo-2070210972.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.01.2026
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T20:28:00+03:00
2026-01-25T20:28:00+03:00
2026-01-25T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289735_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e6ac6baba4fefe4dea3fbb79f8b33b5e.jpg
https://ria.ru/20260121/kherson-2069206139.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289735_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b1788582052c2c5742b4cc4c354c06a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили угрозу атаки беспилотников