Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111017 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52754 единицы специальной военной автомобильной техники.