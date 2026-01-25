Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 25.01.2026
Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111017 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52754 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала