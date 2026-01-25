МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 68 беспилотников самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS, две управляемые авиабомбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111017 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52754 единицы специальной военной автомобильной техники.