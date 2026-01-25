https://ria.ru/20260125/pvo-2070138543.html
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 25.01.2026
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 52 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T07:23:00+03:00
2026-01-25T07:23:00+03:00
2026-01-25T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
краснодарский край
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
астраханская область
брянская область
краснодарский край
ростовская область
астраханская область
белгородская область
орловская область
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника