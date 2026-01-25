Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 25.01.2026 (обновлено: 09:52 25.01.2026)
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 52 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 52 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 18 БПЛА в Брянской области, 15 — в Краснодарском крае, девять — в Ростовской области, четыре — в Орловской, по три — в Белгородской и Астраханской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьКраснодарский крайРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАстраханская областьБелгородская областьОрловская область
 
 
