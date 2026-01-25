Набиуллина сосредоточенно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина внимательно слушала заявления президента России Владимира Путина о намерении направить замороженные в США российские активы в "Совет мира" по Газе, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Путин в четверг, 22 января, провел в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Набиуллина была на этой встрече в составе российской делегации.
Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. По его словам, такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации.
Новые видеокадры с прошедших переговоров с Аббасом показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что глава ЦБ сосредоточенно слушала заявление президента РФ о "Совете мира" и намерении России направить взнос за счет замороженных активов РФ.
