25.01.2026

Набиуллина сосредоточенно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира
16:45 25.01.2026
Набиуллина сосредоточенно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира
2026-01-25T16:45:00+03:00
2026-01-25T16:45:00+03:00
экономика
россия
сша
палестина
владимир путин
эльвира набиуллина
махмуд аббас
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, сша, палестина, владимир путин, эльвира набиуллина, махмуд аббас, центральный банк рф (цб рф), обострение палестино-израильского конфликта
Экономика, Россия, США, Палестина, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Махмуд Аббас, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Обострение палестино-израильского конфликта
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина внимательно слушала заявления президента России Владимира Путина о намерении направить замороженные в США российские активы в "Совет мира" по Газе, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Путин в четверг, 22 января, провел в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Набиуллина была на этой встрече в составе российской делегации.
Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. По его словам, такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации.
Новые видеокадры с прошедших переговоров с Аббасом показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что глава ЦБ сосредоточенно слушала заявление президента РФ о "Совете мира" и намерении России направить взнос за счет замороженных активов РФ.
Путин преподнес Западу урок дипломатии, считает турецкий эксперт
23 января, 12:27
 
