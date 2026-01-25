Песков прокомментировал поздние переговоры Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не склонен обращать внимание на время суток, когда идут серьезные переговоры, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поздние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.