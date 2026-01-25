Песков прокомментировал поздние переговоры Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не склонен обращать внимание на время суток, когда идут серьезные переговоры, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поздние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.
"Наш президент абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры. И, кроме того, была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби", - сказал Песков в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.