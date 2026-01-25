Рейтинг@Mail.ru
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты - РИА Новости, 25.01.2026
13:10 25.01.2026 (обновлено: 13:21 25.01.2026)
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты
Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит международные контакты и посетит один из регионов РФ, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 25.01.2026
россия
владимир путин
политика
россия
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты

Путин продолжит международные контакты и посетит один из регионов

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Ильин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит международные контакты и посетит один из регионов РФ, сообщил телеканал "Россия 1".
О графике президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
Глава государства на будущей неделе отправится в региональную поездку, а также продолжит международные контакты. По информации телеканала, российский лидер будет принимать зарубежных гостей лично, запланированы и международные телефонные разговоры.
Кроме того, в планах президента - новое совещание по теме искусственного интеллекта. Также Путин планирует провести совещание с членами Совета безопасности РФ.
Президент РФ Владимир Путин
В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
