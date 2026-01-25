https://ria.ru/20260125/putin-2070168533.html
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты - РИА Новости, 25.01.2026
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты
Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит международные контакты и посетит один из регионов РФ, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T13:10:00+03:00
2026-01-25T13:10:00+03:00
2026-01-25T13:21:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg
https://ria.ru/20260125/putin-2070122476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты
Путин продолжит международные контакты и посетит один из регионов