Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
Президент России Владимир Путин попробовал сочники с творогом, отправленные ему из пекарни "Машенька", рассказал в интервью РИА Новости владелец пекарни Денис...
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попробовал сочники с творогом, отправленные ему из пекарни "Машенька", рассказал в интервью РИА Новости владелец пекарни Денис Максимов.
"Мы отправляли пирожки с капустой, лук-яйцо, с картошкой, были слоечки со свежей ягодой - с клубникой, с вишней, и, по-моему, сочники. Если не ошибаюсь, на кадрах он пробует сочник с творогом. Мне показалось, что это был именно он. Я так понимаю, что он сделал выбор в сторону сочника", - сказал Максимов, отвечая на вопрос, какая выпечка из "Машеньки" понравилась президенту.
Он также рассказал, что не планирует переименовывать понравившиеся Путину
сочники с творогом в "президентские".
"Мне много и от друзей, и от людей, которые приходят, поступают такие предложения. Честно говоря, я считаю это каким-то перебором, наверное. Потому что я не хочу спекулировать очень сильно в таком каком-то прикладном плане на внимании президента", - отметил Максимов.
Владелец люберецкой пекарни "Машенька" на прямой линии с президентом РФ
19 декабря 2025 года задал вопрос по налоговому законодательству. Позже предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем и, как рассказали в Кремле, ему понравилось.