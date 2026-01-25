Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин - РИА Новости, 25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
Президент России Владимир Путин попробовал сочники с творогом, отправленные ему из пекарни "Машенька", рассказал в интервью РИА Новости владелец пекарни Денис... РИА Новости, 25.01.2026
Россия, Владимир Путин
Россия, Владимир Путин
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин

Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что Путин попробовал сочники с творогом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попробовал сочники с творогом, отправленные ему из пекарни "Машенька", рассказал в интервью РИА Новости владелец пекарни Денис Максимов.
"Мы отправляли пирожки с капустой, лук-яйцо, с картошкой, были слоечки со свежей ягодой - с клубникой, с вишней, и, по-моему, сочники. Если не ошибаюсь, на кадрах он пробует сочник с творогом. Мне показалось, что это был именно он. Я так понимаю, что он сделал выбор в сторону сочника", - сказал Максимов, отвечая на вопрос, какая выпечка из "Машеньки" понравилась президенту.
Владелец пекарни Машенька Дмитрий Максимов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина
09:50
Он также рассказал, что не планирует переименовывать понравившиеся Путину сочники с творогом в "президентские".
"Мне много и от друзей, и от людей, которые приходят, поступают такие предложения. Честно говоря, я считаю это каким-то перебором, наверное. Потому что я не хочу спекулировать очень сильно в таком каком-то прикладном плане на внимании президента", - отметил Максимов.
Владелец люберецкой пекарни "Машенька" на прямой линии с президентом РФ 19 декабря 2025 года задал вопрос по налоговому законодательству. Позже предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем и, как рассказали в Кремле, ему понравилось.
Путин попробовал пирожки из пекарни Машенька - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
21 декабря 2025, 11:26
 
Россия, Владимир Путин
 
 
