Работавший в Анкоридже переводчик был на встрече Путина с Уиткоффом
11:51 25.01.2026
Работавший в Анкоридже переводчик был на встрече Путина с Уиткоффом
Работавший в Анкоридже переводчик был на встрече Путина с Уиткоффом
2026-01-25T11:51:00+03:00
2026-01-25T11:51:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Работавший с Трампом в Анкоридже переводчик был на встрече Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работавший с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже переводчик был на прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По данным телеканала, в Кремле от американской стороны присутствовал тот же переводчик, который работал с Трампом во время его встречи с российским лидером в Анкоридже.
На просьбу Зарубина уточнить, является ли он переводчиком от американского посольства, собеседник подтвердил: "Да, от американской стороны".
Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
