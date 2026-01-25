Работавший в Анкоридже переводчик был на встрече Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работавший с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже переводчик был на прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Опубликованы новые кадры с Уиткоффом в Кремле
Вчера, 19:33
По данным телеканала, в Кремле от американской стороны присутствовал тот же переводчик, который работал с Трампом во время его встречи с российским лидером в Анкоридже.
На просьбу Зарубина уточнить, является ли он переводчиком от американского посольства, собеседник подтвердил: "Да, от американской стороны".
Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров
16 августа 2025, 04:10