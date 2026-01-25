В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби создают возможности для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским уже в самое ближайшее время, пишет американский портал Axios.
"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — приводится в материале реплика участника переговорного процесса с американской стороны.
"Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", — ссылается портал на слова американского функционера.
Накануне в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.