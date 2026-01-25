Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского
01:45 25.01.2026
В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского
В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.01.2026
В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби создают возможности для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским уже в самое ближайшее время, пишет РИА Новости, 25.01.2026
В США заявили о возможности для встречи Путина и Зеленского

Axios: переговоры в Абу-Даби очень приблизили встречу Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби создают возможности для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским уже в самое ближайшее время, пишет американский портал Axios.
«
"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — приводится в материале реплика участника переговорного процесса с американской стороны.
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
Издание также добавило, что успех проходящих переговоров в Абу-Даби может сформировать предпосылки к тому, что следующая встреча пройдет уже в Москве.
«

"Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", — ссылается портал на слова американского функционера.

Накануне в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Владимир Зеленский утверждает, что делегации многое успели обсудить, в том числе возможные параметры завершения конфликта и условия для этого. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.
СМИ раскрыли, когда пройдет новый раунд переговоров в Абу-Даби
В миреАбу-ДабиРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по Украине
 
 
