Пушилин заявил об ожесточенных боях на Добропольском направлении
На Добропольском направлении разворачиваются ожесточенные бои в районе села Новое Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин: ВС РФ ведут ожесточенные бои в районе Нового Шахова в ДНР