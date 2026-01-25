https://ria.ru/20260125/pushilin-2070205315.html
Пушилин рассказал о боях на Славянском направлении
Пушилин рассказал о боях на Славянском направлении - РИА Новости, 25.01.2026
Пушилин рассказал о боях на Славянском направлении
На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2026
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
