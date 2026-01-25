Рейтинг@Mail.ru
19:16 25.01.2026
Пушилин рассказал о боях на Славянском направлении
На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2026
Новости
Пушилин рассказал о боях на Славянском направлении

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР
23 января, 16:27
 
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
 
 
