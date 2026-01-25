https://ria.ru/20260125/protasov-2070141733.html
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках - РИА Новости, 25.01.2026
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках
Савеловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в... РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, дело Протасова поступило в суд 13 января. Первое судебное заседание состоялось в пятницу.
Как сообщали в Главном военном следственном управлении СК
, Протасова обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ
).
Согласно сообщению, установлено, что в 2014-2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечалось, что на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты. По данным ведомства, в 2020-2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.
На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.
Как подчеркивали в ведомстве, по уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Протасова в совершении преступления.
Протасов находится под домашним арестом с апреля 2025 года.