Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках - РИА Новости, 25.01.2026
08:19 25.01.2026
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках - РИА Новости, 25.01.2026
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках
Савеловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в... РИА Новости, 25.01.2026
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
2026
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках

Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны Протасова о взятках

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, дело Протасова поступило в суд 13 января. Первое судебное заседание состоялось в пятницу.
На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.
Как подчеркивали в ведомстве, по уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Протасова в совершении преступления.
Протасов находится под домашним арестом с апреля 2025 года.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
