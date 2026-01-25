Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке - РИА Новости, 25.01.2026
22:46 25.01.2026
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке
нижегородская область
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке

Нижегородская прокуратура проверяет сообщения о сломавшейся на морозе электричке

© РИА Новости / Максим БлиновПригородная электричка
© РИА Новости / Максим Блинов
Пригородная электричка. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по морозу из-за технической неисправности электрички, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что днем 24 января пассажирам сломавшейся недалеко от станции Кожевенное электрички "Нижний Новгород - Металлист" пришлось идти 3 километра пешком до ближайшей станции при температуре -23 градуса.
"Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
