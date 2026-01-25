https://ria.ru/20260125/prokuratura-2070219934.html
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке - РИА Новости, 25.01.2026
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке
Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по
происшествия
нижегородская область
нижегородская область
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154820/33/1548203310_66:0:1435:1027_1920x0_80_0_0_e81f3e53efc98e67facb85f2f33090d9.jpg
В Нижегородской области проверят сообщения о сломавшейся электричке
Нижегородская прокуратура проверяет сообщения о сломавшейся на морозе электричке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по морозу из-за технической неисправности электрички, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что днем 24 января пассажирам сломавшейся недалеко от станции Кожевенное электрички "Нижний Новгород - Металлист" пришлось идти 3 километра пешком до ближайшей станции при температуре -23 градуса.
"Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.