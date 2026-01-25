Девушки, осужденные за доведение соседки до самоубийства, оспорили приговор

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Анастасия Кизилова и Альбина Воронина, получившие 10,5 и 10 лет колонии за доведение соседки до самоубийства, обжаловали приговор, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в московский суд поступили жалобы в защиту обеих фигуранток. Кроме того, апелляционное представление направило и обвинение, его суть в материалах не раскрывается.

Суд в конце декабря 2025 года приговорил Кизилову к 10,5 годам колонии общего режима, Воронину – к 10 годам.