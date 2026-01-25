https://ria.ru/20260125/prigovor-2070158930.html
Девушки, осужденные за доведение соседки до самоубийства, оспорили приговор
Девушки, осужденные за доведение соседки до самоубийства, оспорили приговор - РИА Новости, 25.01.2026
Девушки, осужденные за доведение соседки до самоубийства, оспорили приговор
Анастасия Кизилова и Альбина Воронина, получившие 10,5 и 10 лет колонии за доведение соседки до самоубийства, обжаловали приговор, говорится в судебных... РИА Новости, 25.01.2026
Девушки, осужденные за доведение соседки до самоубийства, оспорили приговор
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Анастасия Кизилова и Альбина Воронина, получившие 10,5 и 10 лет колонии за доведение соседки до самоубийства, обжаловали приговор, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в московский суд поступили жалобы в защиту обеих фигуранток. Кроме того, апелляционное представление направило и обвинение, его суть в материалах не раскрывается.
Суд в конце декабря 2025 года приговорил Кизилову к 10,5 годам колонии общего режима, Воронину – к 10 годам.
Следствие установило, что обвиняемые долгое время унижали соседку по квартире, снимая это на видео, оскорбляли, угрожали ей, применяли насилие, одна из фигуранток постоянно вымогала у девушки деньги.