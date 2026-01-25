В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия предпринимает все необходимые меры для устойчивого снабжения Приднестровья природным газом, вопреки опасениям, в регионе удается избежать масштабного энергетического кризиса, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Снабжение Приднестровья газом, к сожалению, по-прежнему осуществляется не без проблем. Причиной переживаемых регионом трудностей, оказывающих негативное влияние на его производственный сектор и общую социально-экономическую ситуацию, является прекращение Украиной транзита российского газа и, соответственно, изменение маршрутов поставок "голубого топлива" в Приднестровье. Россия предпринимает все необходимые меры для устойчивого снабжения региона природным газом. Вопреки опасениям многих, в Приднестровье удается избежать масштабного энергетического кризиса", - заявил Полищук.