Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/pridnestrove-2070131796.html
В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом
В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом - РИА Новости, 25.01.2026
В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом
Россия предпринимает все необходимые меры для устойчивого снабжения Приднестровья природным газом, вопреки опасениям, в регионе удается избежать масштабного... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:25:00+03:00
2026-01-25T05:25:00+03:00
в мире
россия
украина
алексей полищук
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342058_0:243:2857:1850_1920x0_80_0_0_29dc50379ad627ba6c62c86c45aa2485.jpg
https://ria.ru/20260124/moldavija-2070103930.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342058_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_5aa909e5e7a42cc1e823b2c947247cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, алексей полищук, снг
В мире, Россия, Украина, Алексей Полищук, СНГ
В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом

РИА Новости: Россия предпринимает все меры для устойчивого снабжения ПМР газом

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия предпринимает все необходимые меры для устойчивого снабжения Приднестровья природным газом, вопреки опасениям, в регионе удается избежать масштабного энергетического кризиса, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Снабжение Приднестровья газом, к сожалению, по-прежнему осуществляется не без проблем. Причиной переживаемых регионом трудностей, оказывающих негативное влияние на его производственный сектор и общую социально-экономическую ситуацию, является прекращение Украиной транзита российского газа и, соответственно, изменение маршрутов поставок "голубого топлива" в Приднестровье. Россия предпринимает все необходимые меры для устойчивого снабжения региона природным газом. Вопреки опасениям многих, в Приднестровье удается избежать масштабного энергетического кризиса", - заявил Полищук.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Молдавия надеется задавить Приднестровье при помощи ЕС, считает депутат ПМР
Вчера, 20:22
 
В миреРоссияУкраинаАлексей ПолищукСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала