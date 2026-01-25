Рейтинг@Mail.ru
14:48 25.01.2026 (обновлено: 14:49 25.01.2026)
Чернышенко рассказал о ситуации с дежурными группами в детсадах
Чернышенко рассказал о ситуации с дежурными группами в детсадах
общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о ситуации с дежурными группами в детсадах

Чернышенко: правительство контролирует вопрос с дежурными группами в детсадах

© Фото : предоставила воспитатель детского сада "Антошка" г. Белгород Наталья ХорошеваДети
Дети - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : предоставила воспитатель детского сада "Антошка" г. Белгород Наталья Хорошева
Дети. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ контролирует вопрос с дежурными группами в детских садах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
«
"Совершенно верно, да. И мы контролируем этот вопрос", - сказал зампред правительства в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о планах расширения практики создания дежурных групп в детских садах страны.
Чернышенко добавил, что вопрос продолжительности работы детских садов решается дежурными группами, которые позволяют подстраиваться под нужды родителей в тех городах, где есть большие предприятия.
"Они подстраиваются под работу именно этих предприятий, начинают даже и совсем рано и заканчивают позже", - заключил вице-премьер.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп
13 июня 2025, 02:50
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
