Чернышенко рассказал о ситуации с дежурными группами в детсадах

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ контролирует вопрос с дежурными группами в детских садах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
«
"Совершенно верно, да. И мы контролируем этот вопрос", - сказал зампред правительства в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о планах расширения практики создания дежурных групп в детских садах страны.
Чернышенко добавил, что вопрос продолжительности работы детских садов решается дежурными группами, которые позволяют подстраиваться под нужды родителей в тех городах, где есть большие предприятия.
"Они подстраиваются под работу именно этих предприятий, начинают даже и совсем рано и заканчивают позже", - заключил вице-премьер.
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп
13 июня 2025, 02:50