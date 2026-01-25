При пожаре в двухэтажном доме в Истре погибли люди

https://ria.ru/20260125/pozhar-2070139587.html
Пожар на площади 100 "квадратов" произошел в жилом доме в подмосковном муниципальном округе Истра, есть погибшие, сообщило ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 25.01.2026
При пожаре в двухэтажном доме в подмосковной деревне Селеваниха погибли люди