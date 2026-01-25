Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в двухэтажном доме в Истре погибли люди
07:48 25.01.2026 (обновлено: 09:56 25.01.2026)
При пожаре в двухэтажном доме в Истре погибли люди
При пожаре в двухэтажном доме в Истре погибли люди
Пожар на площади 100 "квадратов" произошел в жилом доме в подмосковном муниципальном округе Истра, есть погибшие, сообщило ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 25.01.2026
При пожаре в двухэтажном доме в Истре погибли люди

Ликвидация последствий пожара в жилом здании в Истре
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Ликвидация последствий пожара в жилом здании в Истре
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар на площади 100 "квадратов" произошел в жилом доме в подмосковном муниципальном округе Истра, есть погибшие, сообщило ГУ МЧС по Московской области.
По данным ведомства, загорелся 2-этажный пеноблочный дом в деревне Селеваниха. Около 2 часов ночи огонь был локализован на площади 100 квадратных метров.
"3.05 - ликвидация открытого горения. 06.33 - ликвидация последствий пожара. Есть погибшие", - говорится в сообщении.
Как сообщает управление МЧС, дальнейшая информация по пожару уточняется. К тушению пожара привлекались 22 человека и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.
