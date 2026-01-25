Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при ООН напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии
18:31 25.01.2026
Постпред США при ООН напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии
в мире
гренландия
дания
сша
майк уолтц
оон
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, майк уолтц, оон
В мире, Гренландия, Дания, США, Майк Уолтц, ООН
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц напомнил Дании, как 50 лет назад в Гренландии стерилизовали женщин.
"На деле есть скандалы, когда в 1970-х они стерилизовали гренландских женщин, чтобы они не могли иметь детей. Давайте представим все эти факты", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
Как заявил Уолц, в отличие от Аляски, где местному населению помогают из специального фонда, в Гренландии ситуация иная. "Если вам диагностируют рак в Гренландии сейчас, это чертовски близко к смертному приговору. Дания не вкладывалась так, как должна была за годы", - добавил Уолтц.
"Дания отличный союзник во многих смыслах, но они игнорировали Гренландию с точки зрения обороны, игнорировали коренное население", - сказал Уолтц.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
Вчера, 14:19
 
