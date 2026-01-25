Рейтинг@Mail.ru
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/postavki-2070143107.html
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз - РИА Новости, 25.01.2026
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз
Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T08:44:00+03:00
2026-01-25T08:44:00+03:00
экономика
россия
китай
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000516279_0:378:2705:1899_1920x0_80_0_0_4a51822962245c2ad61b4c5cc50ec6c3.jpg
https://ria.ru/20250825/postavki-2037353171.html
россия
китай
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000516279_0:19:2705:2047_1920x0_80_0_0_a20c35be9cb2b7d9a6161218699f2ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, афганистан
Экономика, Россия, Китай, Афганистан
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз

Поставки кедровых орехов из России в Китай выросли более чем в шесть раз

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКедровые орехи
Кедровые орехи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Кедровые орехи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, за 2025 год КНР импортировала из РФ орехов (кедровых в скорлупе и без нее) на 34,6 миллиона долларов - максимум за два года. После просадки в 2024 году, поставки выросли в 6,4 раза.
Месячный объем поставок начал активно расти в конце прошлого года. После резкого прироста в сентябре до 3,1 миллиона долларов с 336 тысяч долларов в августе, поставки постепенно увеличивались, пока не достигли 12,95 миллиона в декабре - в 11,8 раза больше в годовом выражении и в полтора раза больше в месячном. Такой ежемесячный уровень поставок стал максимальным с апреля 2023 года.
При этом по итогам года Россия заняла третье место среди поставщиков кедровых орехов в Поднебесную - Афганистана (79,7 миллиона долларов), Монголии (41,9 миллиона) и Пакистана (17,9 миллиона).
Сбор винограда в провинции Цзянсу в Китае - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия стала покупать втрое больше винограда у Китая
25 августа 2025, 05:12
 
ЭкономикаРоссияКитайАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала