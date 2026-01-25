https://ria.ru/20260125/postavki-2070143107.html
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз - РИА Новости, 25.01.2026
Китай нарастил импорт кедровых орехов из России в шесть раз
Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА... РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, за 2025 год КНР
импортировала из РФ
орехов (кедровых в скорлупе и без нее) на 34,6 миллиона долларов - максимум за два года. После просадки в 2024 году, поставки выросли в 6,4 раза.
Месячный объем поставок начал активно расти в конце прошлого года. После резкого прироста в сентябре до 3,1 миллиона долларов с 336 тысяч долларов в августе, поставки постепенно увеличивались, пока не достигли 12,95 миллиона в декабре - в 11,8 раза больше в годовом выражении и в полтора раза больше в месячном. Такой ежемесячный уровень поставок стал максимальным с апреля 2023 года.
При этом по итогам года Россия заняла третье место среди поставщиков кедровых орехов в Поднебесную - Афганистана
(79,7 миллиона долларов), Монголии
(41,9 миллиона) и Пакистана
(17,9 миллиона).