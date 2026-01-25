Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице после индексации

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после индексации 1 февраля составит 15 886 рублей в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

Как ранее отмечали в министерстве, более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля.

"С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц", - сообщили в Минтруде.