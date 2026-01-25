Рейтинг@Mail.ru
Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице после индексации
02:17 25.01.2026
Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице после индексации
общество
пособие по безработице
2026
общество, пособие по безработице
Общество, Пособие по безработице
Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице после индексации

РИА Новости: максимальный размер пособия по безработице составит 15 886 рублей

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после индексации 1 февраля составит 15 886 рублей в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
Как ранее отмечали в министерстве, более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля.
"С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц", - сообщили в Минтруде.
В пресс-службе напомнили, что в кадровых центрах безработным россиянам доступно свыше 30 различных сервисов и услуг, направленных на ускорение процесса трудоустройства. Среди них - программы переобучения по актуальным специальностям и возможность повышения квалификации. Кроме того, помощь в поиске работы могут получить не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы.
