Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Собаки испытывают скуку и могут начать проявлять деструктивное поведение не из-за недостатка развлечений, а когда им не хватает не только физической, но и умственной нагрузки, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Деструктивное поведение чаще всего проявляется в порче предметов, игрушек и даже мебели. Беспрерывный лай, скуление – тоже одно из проявлений. Владельцы часто приписывают таким действиям месть со стороны собаки или невоспитанность, но на самом деле очень часто это лишь попытка животного сбросить накопившуюся энергию", — сказал Голубев

По его словам, чаще всего собаки начинают разрушительные действия, когда подолгу остаются одни дома. Большинство собак – активные существа, особенно пока они еще щенки. При отсутствии регулярных прогулок и умственных нагрузок их энергия начинает искать другой выход, объяснил Голубев. При этом хозяин может думать, что собака мстит ему за что-то, но на самом деле такие чувства животным не присущи, отметил кинолог.

Деструктивное поведение может проявляться в форме порчи предметов, потому что для собак такие действия интересны и снимают напряжение, продолжил он. Кроме того, собака может беспричинно лаять, "копать" ковры, ходить в туалет в неположенном месте и сбегать в поисках приключений.

Также у собак может возникать неконтролируемая активность - внезапный бег по кругу или по квартире. Такое поведение называется "зуми" и длится обычно от нескольких секунд до пары минут, рассказал президент РКФ.

Чтобы собака не скучала, в первую очередь, по его словам, ей нужно восполнять норму физической и умственной нагрузки, характерную для породы.

"Кому-то будет мало прогулок по несколько часов в день, другим достаточно получаса. Дома также важно занимать питомца, особенно когда вы уходите – предлагать игрушки из прочного материала, которые собака может погрызть. А также "умные" игрушки вроде мячика с отверстиями, из которого нужно достать корм. И не забывать про регулярные дрессировки и заучивание команд", - посоветовал кинолог.

Кроме того, он предупредил собаководов, что эти же симптомы могу проявляться при сепарационной тревоге, неправильной социализации, отсутствии воспитания или проблемах со здоровьем.