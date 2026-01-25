Рейтинг@Mail.ru
15:39 25.01.2026
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи
владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи

РИА Новости: Голубев считает, что собаки портят вещи из-за нехватки нагрузки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобака на прогулке
Собака на прогулке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Собака на прогулке. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Собаки испытывают скуку и могут начать проявлять деструктивное поведение не из-за недостатка развлечений, а когда им не хватает не только физической, но и умственной нагрузки, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Деструктивное поведение чаще всего проявляется в порче предметов, игрушек и даже мебели. Беспрерывный лай, скуление – тоже одно из проявлений. Владельцы часто приписывают таким действиям месть со стороны собаки или невоспитанность, но на самом деле очень часто это лишь попытка животного сбросить накопившуюся энергию", — сказал Голубев.
Собака в костюме Санта Клауса - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки
11 января, 03:10
По его словам, чаще всего собаки начинают разрушительные действия, когда подолгу остаются одни дома. Большинство собак – активные существа, особенно пока они еще щенки. При отсутствии регулярных прогулок и умственных нагрузок их энергия начинает искать другой выход, объяснил Голубев. При этом хозяин может думать, что собака мстит ему за что-то, но на самом деле такие чувства животным не присущи, отметил кинолог.
Деструктивное поведение может проявляться в форме порчи предметов, потому что для собак такие действия интересны и снимают напряжение, продолжил он. Кроме того, собака может беспричинно лаять, "копать" ковры, ходить в туалет в неположенном месте и сбегать в поисках приключений.
Также у собак может возникать неконтролируемая активность - внезапный бег по кругу или по квартире. Такое поведение называется "зуми" и длится обычно от нескольких секунд до пары минут, рассказал президент РКФ.
Чтобы собака не скучала, в первую очередь, по его словам, ей нужно восполнять норму физической и умственной нагрузки, характерную для породы.
Прогулка с собакой в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб
21 декабря 2025, 03:47
"Кому-то будет мало прогулок по несколько часов в день, другим достаточно получаса. Дома также важно занимать питомца, особенно когда вы уходите – предлагать игрушки из прочного материала, которые собака может погрызть. А также "умные" игрушки вроде мячика с отверстиями, из которого нужно достать корм. И не забывать про регулярные дрессировки и заучивание команд", - посоветовал кинолог.
Кроме того, он предупредил собаководов, что эти же симптомы могу проявляться при сепарационной тревоге, неправильной социализации, отсутствии воспитания или проблемах со здоровьем.
"Заводя собаку, важно помнить, что животное требует много внимания. Если вы подолгу отсутствуете на работе, у вас нет времени долго гулять с питомцем, стоит изначально рассматривать породы, которые подходят для вашего образа жизни. Но даже они в любом случае требуют регулярного внимания", - заключил Голубев.
Выгул собак - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент
7 декабря 2025, 03:34
 
Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
