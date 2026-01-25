Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Собаки испытывают скуку и могут начать проявлять деструктивное поведение не из-за недостатка развлечений, а когда им не хватает не только физической, но и умственной нагрузки, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Деструктивное поведение чаще всего проявляется в порче предметов, игрушек и даже мебели. Беспрерывный лай, скуление – тоже одно из проявлений. Владельцы часто приписывают таким действиям месть со стороны собаки или невоспитанность, но на самом деле очень часто это лишь попытка животного сбросить накопившуюся энергию", — сказал Голубев.
Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки
11 января, 03:10
По его словам, чаще всего собаки начинают разрушительные действия, когда подолгу остаются одни дома. Большинство собак – активные существа, особенно пока они еще щенки. При отсутствии регулярных прогулок и умственных нагрузок их энергия начинает искать другой выход, объяснил Голубев. При этом хозяин может думать, что собака мстит ему за что-то, но на самом деле такие чувства животным не присущи, отметил кинолог.
Деструктивное поведение может проявляться в форме порчи предметов, потому что для собак такие действия интересны и снимают напряжение, продолжил он. Кроме того, собака может беспричинно лаять, "копать" ковры, ходить в туалет в неположенном месте и сбегать в поисках приключений.
Также у собак может возникать неконтролируемая активность - внезапный бег по кругу или по квартире. Такое поведение называется "зуми" и длится обычно от нескольких секунд до пары минут, рассказал президент РКФ.
Чтобы собака не скучала, в первую очередь, по его словам, ей нужно восполнять норму физической и умственной нагрузки, характерную для породы.
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб
21 декабря 2025, 03:47
"Кому-то будет мало прогулок по несколько часов в день, другим достаточно получаса. Дома также важно занимать питомца, особенно когда вы уходите – предлагать игрушки из прочного материала, которые собака может погрызть. А также "умные" игрушки вроде мячика с отверстиями, из которого нужно достать корм. И не забывать про регулярные дрессировки и заучивание команд", - посоветовал кинолог.
Кроме того, он предупредил собаководов, что эти же симптомы могу проявляться при сепарационной тревоге, неправильной социализации, отсутствии воспитания или проблемах со здоровьем.
"Заводя собаку, важно помнить, что животное требует много внимания. Если вы подолгу отсутствуете на работе, у вас нет времени долго гулять с питомцем, стоит изначально рассматривать породы, которые подходят для вашего образа жизни. Но даже они в любом случае требуют регулярного внимания", - заключил Голубев.
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент
7 декабря 2025, 03:34