В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11 классов городских школ, сообщает администрация города.
"С завтрашнего дня, 26 января, для учащихся 9–11 классов возобновляются занятия в очном режиме", — проинформировали власти в Telegram-канале.
Для школьников с 1 по 8 класс сохраняется дистанционный формат обучения с использованием мессенджера "MAX" в соответствии с действующим расписанием. Указанные меры будут действовать до 28 января включительно, после чего будет принято решение о формате обучения на последующий период.
По данным управления образования города, из-за последствий циклона с аномальными осадками в январе школьникам Петропавловска-Камчатского сначала продлили каникулы, а затем перевели большинство школ на дистанционный режим обучения.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.