Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/petropavlovsk-kamchatskij-2070155065.html
В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников
В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников - РИА Новости, 25.01.2026
В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников
Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11 классов городских школ, сообщает администрация города. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T10:43:00+03:00
2026-01-25T10:43:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068248474_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9ee5e1b612f7fe5ef3f6bf327b46c63b.jpg
https://ria.ru/20260125/kamchatka-2070147538.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068248474_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fda899bf8adb1f14a2a3bc768069132e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников

Старшеклассники Петропавловска-Камчатского вернутся к очному обучению

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнегопад в Петропавловске-Камчатском
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11 классов городских школ, сообщает администрация города.
"С завтрашнего дня, 26 января, для учащихся 9–11 классов возобновляются занятия в очном режиме", — проинформировали власти в Telegram-канале.
Для школьников с 1 по 8 класс сохраняется дистанционный формат обучения с использованием мессенджера "MAX" в соответствии с действующим расписанием. Указанные меры будут действовать до 28 января включительно, после чего будет принято решение о формате обучения на последующий период.
По данным управления образования города, из-за последствий циклона с аномальными осадками в январе школьникам Петропавловска-Камчатского сначала продлили каникулы, а затем перевели большинство школ на дистанционный режим обучения.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
Транспортный коллапс в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона
09:42
 
Петропавловск-КамчатскийКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала