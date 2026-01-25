В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников

"С завтрашнего дня, 26 января, для учащихся 9–11 классов возобновляются занятия в очном режиме", — проинформировали власти в Telegram-канале.

Для школьников с 1 по 8 класс сохраняется дистанционный формат обучения с использованием мессенджера "MAX" в соответствии с действующим расписанием. Указанные меры будут действовать до 28 января включительно, после чего будет принято решение о формате обучения на последующий период.