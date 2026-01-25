Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о некомпетентности нынешних европейских политиков
15:01 25.01.2026
Песков заявил о некомпетентности нынешних европейских политиков
Песков заявил о некомпетентности нынешних европейских политиков
Нынешние европейские политики не понимают систему координат сегодняшнего дня и не умеют смотреть в будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2026
россия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков заявил о некомпетентности нынешних европейских политиков

Песков: политики Европы не понимают текущую систему координат

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Нынешние европейские политики не понимают систему координат сегодняшнего дня и не умеют смотреть в будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кого угодно назовите. Там нет, скажем так, политических визионеров, это какие-то функционеры, малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о некомпетентности нынешнего поколения европейских политиков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
