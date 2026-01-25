https://ria.ru/20260125/peskov-2070175374.html
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2026
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков
"Зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2026
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков
Песков: Европа и Россия зависели друг от друга, как продавец и покупатель