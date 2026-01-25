https://ria.ru/20260125/peskov-2070174997.html
Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике, заявил Песков
Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2026
Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике, заявил Песков
Европа своими руками создала для себя ловушку, отказавшись от сотрудничества с РФ в энергетике, и попала в зависимость от США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:19:00+03:00
2026-01-25T14:19:00+03:00
2026-01-25T14:30:00+03:00
европа
дмитрий песков
павел зарубин
сша
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260125/merkosur-2070139052.html
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, дмитрий песков, павел зарубин, сша, в мире, россия
Европа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, США, В мире, Россия
Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике, заявил Песков
Песков: Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике