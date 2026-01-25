Рейтинг@Mail.ru
14:19 25.01.2026
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
Непонятно, как генсек НАТО Марк Рютте мог решить судьбу Датского королевства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров РИА Новости, 25.01.2026
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии

Песков: непонятно, как Рютте мог решить судьбу датского королевства с Трампом

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Непонятно, как генсек НАТО Марк Рютте мог решить судьбу Датского королевства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров генсека альянса Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии.
"Новости поступили после встречи президента Трампа с господином Рютте. Но если задать себе вопрос, какое отношение имеет генеральный секретарь НАТО к Дании или Гренландии, вы вряд ли ответите на этот вопрос, никакого. И как господин Рютте мог решить судьбу Датского королевства, тоже непонятно. Много всего странного происходит", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя итоги встречи Трампа и Рютте по Гренландии.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков
Вчера, 14:10
 
