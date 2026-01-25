https://ria.ru/20260125/peskov-2070174878.html
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
Непонятно, как генсек НАТО Марк Рютте мог решить судьбу Датского королевства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров РИА Новости, 25.01.2026
