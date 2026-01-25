Песков отметил важность расположения Гренландии для России

"Конечно, это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.