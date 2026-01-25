Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил важность расположения Гренландии для России - РИА Новости, 25.01.2026
14:15 25.01.2026 (обновлено: 16:29 25.01.2026)
Песков отметил важность расположения Гренландии для России
Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
гренландия, россия, дмитрий песков, павел зарубин, северный полюс
Гренландия, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Северный полюс
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на реплику журналиста "России 1" Павла Зарубина о том, что далеко не все понимают, что Гренландия, находясь на Северном полюсе, фактически граничит с Россией, а думают, что это "где-то очень далеко". Песков согласился с этим.
"Конечно, это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Отвечая на вопрос журналиста, он высказал уверенность в том, что российские военные будут внимательно отслеживать планы США насчет возможного появления системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии. Песков отметил, что необходимо будет анализировать, что это будет за купол и против каких угроз он будет спроектирован.
