Песков отметил важность расположения Гренландии для России
Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2026
Песков отметил важность расположения Гренландии для России
Песков заявил о важности расположения Гренландии для безопасности РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на реплику журналиста "России 1" Павла Зарубина
о том, что далеко не все понимают, что Гренландия
, находясь на Северном полюсе
, фактически граничит с Россией
, а думают, что это "где-то очень далеко". Песков
согласился с этим.
"Конечно, это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Отвечая на вопрос журналиста, он высказал уверенность в том, что российские военные будут внимательно отслеживать планы США
насчет возможного появления системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии. Песков отметил, что необходимо будет анализировать, что это будет за купол и против каких угроз он будет спроектирован.