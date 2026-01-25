Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможное появление "Золотого купола" в Гренландии
14:11 25.01.2026 (обновлено: 14:22 25.01.2026)
Песков прокомментировал возможное появление "Золотого купола" в Гренландии
россия, гренландия, в мире, сша, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп
Россия, Гренландия, В мире, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Дональд Трамп
Песков прокомментировал возможное появление "Золотого купола" в Гренландии

Песков: РФ проведет анализ возможного появления "Золотого купола" в Гренландии

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"А потом уже надо будет анализировать планы Соединенных Штатов по созданию "Золотого купола" (в Гренландии - ред.), что это будет за купол, против каких угроз он будет спроектирован. Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы", - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп заявил 4 января, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен кораблями КНР и РФ. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол". Он заявлял, что система сможет эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков
РоссияГренландияВ миреСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинДональд Трамп
 
 
