https://ria.ru/20260125/peskov-2070172676.html
Песков рассказал, как нужно решать украинский территориальный вопрос
Песков рассказал, как нужно решать украинский территориальный вопрос - РИА Новости, 25.01.2026
Песков рассказал, как нужно решать украинский территориальный вопрос
Сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:04:00+03:00
2026-01-25T14:04:00+03:00
2026-01-25T14:04:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070138051.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков рассказал, как нужно решать украинский территориальный вопрос
Песков призвал решать территориальный вопрос Украины по анкориджской формуле