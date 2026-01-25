Рейтинг@Mail.ru
13:59 25.01.2026 (обновлено: 14:08 25.01.2026)
Европа попала в зависимость от США, заявил Песков
Европа попала в зависимость от США, заявил Песков

Песков заявил, что Европа попала в зависимость от США в сфере энергетики

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, избавившись от эфемерной зависимости от России, сейчас точно они попали в зависимость от США", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что зависимость от России в энергетике была эфемерной, поскольку была обоюдной: Москва зависела от европейских стран как продавец, а они - как покупатели.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
23 января, 06:19
 
В миреЕвропаСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
