Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о методах президента США Дональда Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас, "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.