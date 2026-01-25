https://ria.ru/20260125/peskov-2070165672.html
Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу
Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу - РИА Новости, 25.01.2026
Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о методах президента США Дональда Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:27:00+03:00
2026-01-25T12:27:00+03:00
2026-01-25T12:27:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_0:318:4854:3048_1920x0_80_0_0_d51108683c3b9861bd41f53c0605106e.jpg
https://ria.ru/20260125/tramp-2070165285.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_184:0:4671:3365_1920x0_80_0_0_9b01d5ef1be34f04d4348b948da5ef26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу
Песков: главное России не поддаваться давлению Трампа