Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу - РИА Новости, 25.01.2026
12:27 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/peskov-2070165672.html
Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о методах президента США Дональда Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому...
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
россия
сша
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Песков рассказал о методах Трампа решать вопросы через силу

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о методах президента США Дональда Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас, "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.
"Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку" по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков назвал приоритет политики Трампа
Россия США Дмитрий Песков Дональд Трамп Павел Зарубин
 
 
