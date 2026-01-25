Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил деятельность Трампа - РИА Новости, 25.01.2026
12:19 25.01.2026
Песков оценил деятельность Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американского лидера Дональда Трампа опытным политиком. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
россия
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
россия
Песков оценил деятельность Трампа

Песков назвал Трампа опытным политиком

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американского лидера Дональда Трампа опытным политиком.
Песков подчеркнул, что нынешнее поколение европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа.
"Трамп - это опытный политик", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы
