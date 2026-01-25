https://ria.ru/20260125/peskov-2070164387.html
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы - РИА Новости, 25.01.2026
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы
Ситуация, сложившаяся между США и Европой, является производной от лицемерия, доминирующего в Европе многие годы, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.01.2026
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы
Песков назвал отношения США и Европы производными от лицемерия ЕС