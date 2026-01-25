Рейтинг@Mail.ru
12:14 25.01.2026
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся между США и Европой, является производной от лицемерия, доминирующего в Европе многие годы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Все эти изменения (в отношениях между США и Европой - ред.) - это производная, наверное, от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих-многих десятилетий”, - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
23 января, 14:01
 
