Песков рассказал, на чем базируется политика Трампа
Президент США Дональд Трамп базирует свои политические подходы на принципах сурового, беспощадного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий...
2026-01-25T12:12:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
дмитрий песков
дональд трамп
Песков: Трамп базирует политические подходы на принципах сурового бизнеса