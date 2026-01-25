Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, на чем базируется политика Трампа - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 25.01.2026 (обновлено: 12:23 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/peskov-2070163968.html
Песков рассказал, на чем базируется политика Трампа
Песков рассказал, на чем базируется политика Трампа - РИА Новости, 25.01.2026
Песков рассказал, на чем базируется политика Трампа
Президент США Дональд Трамп базирует свои политические подходы на принципах сурового, беспощадного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:12:00+03:00
2026-01-25T12:23:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9736632ea21bd75a274598cb82524eb.jpg
https://ria.ru/20260125/peskov-2070163636.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков рассказал, на чем базируется политика Трампа

Песков: Трамп базирует политические подходы на принципах сурового бизнеса

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп базирует свои политические подходы на принципах сурового, беспощадного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину Песков, комментируя ситуацию вокруг отношений США и Европы, сообщил, что это производная лицемерия, доминирующая в Европе, а также бедного поколения европейских политиков, неспособных противостоять Трампу.
"Трамп - это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса – сурового, беспощадного бизнеса", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Методы Трампа не совпадают с подходами России, заявил Песков
12:10
 
В миреСШАЕвропаРоссияДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала