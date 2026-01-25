Рейтинг@Mail.ru
Методы Трампа не совпадают с подходами России, заявил Песков
12:10 25.01.2026
Методы Трампа не совпадают с подходами России, заявил Песков
Методы Трампа не совпадают с подходами России, заявил Песков
Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2026
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Методы Трампа не совпадают с подходами России, заявил Песков

Песков: методы Трампа не совпадают с подходами России о многополярном мире

© РИА Новости / POOL
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире", - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину
