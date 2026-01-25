Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона - РИА Новости, 25.01.2026
12:07 25.01.2026 (обновлено: 12:23 25.01.2026)
Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона
Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона
Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

Песков: Европа встала на дыбы из-за публикации Трампом переписки с Макроном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европа встала на дыбы, после того как президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но такой реакции не было, когда французский лидер опубликовал разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков: методы Трампа не совпадают с подходами России о многополярности
12:03
 
Заголовок открываемого материала