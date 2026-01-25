Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби прошел обед делегаций России, США и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070126516.html
В Абу-Даби прошел обед делегаций России, США и Украины, пишут СМИ
В Абу-Даби прошел обед делегаций России, США и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
В Абу-Даби прошел обед делегаций России, США и Украины, пишут СМИ
Совместный обед делегаций США, России и Украины прошел после трехсторонних переговоров в Абу-Даби об урегулировании конфликта на Украине, они выглядели почти... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:18:00+03:00
2026-01-25T03:18:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
мирный план сша по украине
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e3655821bdce26f691eb64da7126335.jpg
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070118469.html
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070119302.html
украина
сша
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091429_5:0:1280:956_1920x0_80_0_0_ca189ea2e9b1d90240953c529516b21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, мирный план сша по украине, абу-даби
В мире, Украина, США, Россия, Мирный план США по Украине, Абу-Даби
В Абу-Даби прошел обед делегаций России, США и Украины, пишут СМИ

Axios: делегации США, России и Украины после переговоров вместе пообедали

© МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Совместный обед делегаций США, России и Украины прошел после трехсторонних переговоров в Абу-Даби об урегулировании конфликта на Украине, они выглядели почти как друзья, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Три команды собрались вместе за обедом в конце второго дня переговоров. В тот момент все выглядели почти как друзья", - пишет портал.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19
По словам чиновника, обед прошел настолько хорошо, насколько только можно было ожидать этого.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишет Axios
00:05
 
В миреУкраинаСШАРоссияМирный план США по УкраинеАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала