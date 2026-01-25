Рейтинг@Mail.ru
02:39 25.01.2026
Значительную часть переговоров в Абу-Даби посвятили экономике, пишут СМИ
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential CourtПрезидент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Экономические вопросы легли в основу переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.
"Значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую АЭС", - говорится в материале издания.
По словам источника, РФ и США начинали обсуждать возможность совместной работы на ЗАЭС, что, по его мнению, открывает перед Россией новые горизонты для заключения сделок по бизнес-проектам с США.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
